İstanbul'da çete operasyonu. 37 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul başta olmak üzere ülke geneli ve yurt dışında faaliyet gösteren, liderliğini yurt dışında bulunan bir kişinin yaptığı organize silahlı suç örgütünün faaliyetine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheliye ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde suç içerikli yazışmalar tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik sabaha karşı operasyon yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat, polislerin de olduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.