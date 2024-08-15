İstanbul’da çete operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe, Ümraniye ve Beyoğlu’nda gerçekleşen, iş yeri kurşunlanması, mala zarar verme ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarını işleyen suç örgütünü yakalamak için çalışma yaptı.



Zanlıların adres ve kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.



Adreslerdeki aramalarda ise 8 ruhsatsız tabanca ve çelik yelek ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.