İstanbul’da çete operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da çok sayıda iş yerini kurşunlayan organize suç örgütüne yönelik olarak 3 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi yakalandı.

İstanbul’da çete operasyonu: 8 gözaltı
Foto: Arşiv

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe, Ümraniye ve Beyoğlu’nda gerçekleşen, iş yeri kurşunlanması, mala zarar verme ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarını işleyen suç örgütünü yakalamak için çalışma yaptı.

Zanlıların adres ve kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise 8 ruhsatsız tabanca ve çelik yelek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

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