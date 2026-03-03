İstanbul'da çete operasyonu. Beş şüpheli gözaltında
03.03.2026 08:14
Sokak çetelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan beş şüphelinin, dört eyleme karıştığı belirlendi. (Foto: Arşiv)
İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda dört farklı eyleme karıştıkları belirlenen beş şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yeni nesil suç ağlarının faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.
ANADOLU YAKASI'NDA FAALİYET GÖSTERİYORLAR
Sokak çetelerine yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul'da ağırlıklı olarak Anadolu Yakası'nda çeşitli suçlardan dört farklı eyleme karıştıkları tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.
Liderliğini yurtdışında firari olarak aranan bir kişinin yaptığı çete üyelerinin kimlikleri ve adresleri belirlendi.
BEŞ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ardından söz konusu çete fertlerinin yakalanması için bu sabah erken saatte operasyon yapıldı. İstanbul'da tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.