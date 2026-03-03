İstanbul'da çete operasyonu. Beş şüpheli gözaltında

İstanbul'da yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yeni nesil suç ağlarının faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.

ANADOLU YAKASI'NDA FAALİYET GÖSTERİYORLAR

Sokak çetelerine yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul'da ağırlıklı olarak Anadolu Yakası'nda çeşitli suçlardan dört farklı eyleme karıştıkları tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Liderliğini yurtdışında firari olarak aranan bir kişinin yaptığı çete üyelerinin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

BEŞ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ardından söz konusu çete fertlerinin yakalanması için bu sabah erken saatte operasyon yapıldı. İstanbul'da tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.