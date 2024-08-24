İstanbul'da çevreyi kirleten santral ikinci kez mühürlendi: 2 gözaltı

Saat 16.00 itibariyle olay yerine gelen polis ve Küçükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ikinci kez mühürlenen santralin müteahhitti ve müdürü gözaltına alındı.



Santralin çevreyi kirlettiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.