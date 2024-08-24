İstanbul'da çevreyi kirleten santral ikinci kez mühürlendi: 2 gözaltı

Küçükçekmece’de izinsiz faaliyet gösteren ve çevreyi kirleten beton santrali, yetkililer tarafından ikinci kez mühürlendi. Firmaya 464 bin lira para cezası uygulanırken, santral müteahhitti ve müdürü gözaltına aldı.

İstanbul'da çevreyi kirleten santral ikinci kez mühürlendi: 2 gözaltı

İnönü Mahallesi’nde izinsiz faaliyet gösteren ve çevreyi kirleten kaçak beton santrali, yetkililer tarafından mühürlendi.

Çevrede yaşayan vatandaşlar, tesisten yayılan toz ve dumandan ötürü mağduriyet yaşarken, firmaya 464 bin TL para cezası uygulandı.

Mührün kırılarak tekrardan tesisin faaliyet gösterdiği tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da çevreyi kirleten santral ikinci kez mühürlendi: 2 gözaltı - 1

Saat 16.00 itibariyle olay yerine gelen polis ve Küçükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ikinci kez mühürlenen santralin müteahhitti ve müdürü gözaltına alındı.

Santralin çevreyi kirlettiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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