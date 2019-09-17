İstanbul Esenler'de otomobilinde abart egzozu bulunan sürücü, ehliyetini de vermeyince para cezası kesildi. Olayı sosyal medyadan duyuran, cezanın kendisini yıldırmayacağını belirterek egzozunu çiftleyeceğini gözaltına alındı.

Oruç Reis Mahallesi Tekstilciler Caddesi’nde polis ekipleri uygulama sırasında abart egzozlu bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobil sürücüsü 22 yaşındaki Oğuzhan A'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince abart egzoz ve ehliyetini vermemesinden toplam 2 bin 229 lira cezası kesti. Öte yandan otomobildeki abart egzoz sökülene kadar araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.



"CEZA YILDIRAMAZ" DEDİ



Oğuzhan A. yaşanan bu olay üzerine sosyal medya hesabında kendisine ceza yazıldığını, ancak cezanın kendisini yıldırmayacağını mevzuata aykırı egzozunu çiftleyeceğini, savaş açtığını ve bundan sonra kimsenin emniyette olmadığını söylemesi üzerine yapılan çalışmalarda 16 Eylül’de sabah saatlerinde Birlik Mahallesi Köyiçi Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Oğuzhan A. polis merkezine götürülerek hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesi olan "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan hakkında işlem başlatıldı. Oğuzhan A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

