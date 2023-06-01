İstanbul'da CHP bürosuna ateş açılmasına 3 gözaltı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da CHP Bağlarbaşı Mahalle Temsilciliği'nin kepenklerine ateş açılmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da CHP bürosuna ateş açılmasına 3 gözaltı
İstanbul'da CHP bürosuna ateş açıldı

İstanbul'da CHP bürosuna ateş açıldı

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'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki CHP Mahalle Temsilciliği'ne ateş açılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta gerçekleşen olayın ardından başlattığı çalışmada, ateş açılma nedeninin büronun mülkiyet sahibi Y.E. ile husumeti bulunan E.C.I. tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti.

Çalışmaları tamamlayan ekipler, olaya karışan diğer şüpheli Ö.A. ile suç delillerini yok etmek suçundan E.C. ve Ş.A.T. isimli şüphelilerin de adreslerini belirledi.

İstanbul'da CHP bürosuna ateş açılmasına 3 gözaltı - 1

Polis ekipleri, olayla ilgili Ö.A, E.C. ve Ş.A.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. ile Ş.A.T, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ö.A'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, E.C.I'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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