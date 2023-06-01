İstanbul'da CHP bürosuna ateş açılmasına 3 gözaltı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki CHP Mahalle Temsilciliği'ne ateş açılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta gerçekleşen olayın ardından başlattığı çalışmada, ateş açılma nedeninin büronun mülkiyet sahibi Y.E. ile husumeti bulunan E.C.I. tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti.

Çalışmaları tamamlayan ekipler, olaya karışan diğer şüpheli Ö.A. ile suç delillerini yok etmek suçundan E.C. ve Ş.A.T. isimli şüphelilerin de adreslerini belirledi.

