İstanbul'da CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldıran 6 kişi gözaltında

İstanbul Valiliği, 19 Nisan'da CHP'nin Ataşehir'deki Seçim İrtibat Bürosu'na yapılan saldırıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Şüpheliler M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A ve E.E.G'nin olayda kullanılan kurusıkı silahla birlikte gözaltına alınırken, yapılan arşiv incelemesinde M.E.D., S.B. VE C.S.B.'nin çeşitli suçlardan sabıka kaydı oldu tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

CHP'NİN ATAŞEHİR BÜROSUNA SALDIRI

19 Nisan'da CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği ihbarının alındığı açıklanmıştı.



Güvenlik güçlerinin incelemelerine göre 6 kişinin parti flamalarını kesip camlara yazı yazdığı, plakasız bir motosikletteki iki şüpheli de havaya ateş ettiği belirlenmişti.

