İstanbul'da çifte infaz: İki arkadaş enselerinden vurulmuş halde bulundu

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi Mithat Paşa Caddesi çevresinde 18 Şubat'ta gece saatlerinde silah sesleri duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Caddeyi kontrol eden polisler, park halindeki bir otomobilde bulunan 2 kişinin silahla vurulduğunu tespit etti.

Bu kişilerin Enes Hallaç (27) ve Eren Özyurt (34) olduğu öğrenildi.



İki arkadaştan biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eren Özyurt’un ''gasp'', ''yaralama'' ve ''uyuşturucu kullanmak''tan, Enes Hallaç’ın ise ''uyuşturucu ticareti'', ''adam yaralama'' gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri ise savcılık talimatıyla konuyla ilgili incelemelere başladı.

Kaçan şüpheliler aranıyor.

