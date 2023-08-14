İstanbul'da cinayet gibi motosiklet kazası

Kazayı gören diğer sürücüler jandarmaya ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vermez ve Yolcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ise kazaya sebep olan sürücünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, hayatını kaybedenlerin kask kameralarını inceledi. Ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan Berkant Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



KAZA ANI KASK KAMERASINDA Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Berkant Keskin’in zikzak yaparak ilerlediği ve Murat Vermez’in kullandığı motosikletin yanına yanaştığı, yanından geçeceği sırada ise motosiklete çarptığı görülüyor.