İstanbul'da cinayet teşebbüsü gibi kaza: Vinç kaydı, yaşlı adam iki torunuyla otomobilin altında kaldı

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre, bir sürücü cadde üzerinde park ettiği vincin el frenini çekmeyi unutunca vinç geri kayarak park halindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kayan otomobil ise o esnada iki torunuyla beraber aracın yanında bulunan Raif Gündoğdu’yu ezdi.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALDILAR

İki torunuyla beraber otomobilin altında kalan Raif Gündoğdu, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

"ARABAYI KALDIRIP ÇIKARDILAR"

Aracın altında kalan Raif Gündoğdu yaşadığı o anlarla ilgili, şunları söyledi:

"Ben görmedim bir anda kendi arabam üzerime geldi. Torunlarım yanımdaydı ben onlara su veriyordum. Bir anda arabam üzerime geldi, gözümü hastanede açtım.

Sonradan öğrendim adam el frenini çekmemiş sonra geri gelmiş. Ayağımda çatlak var, torunlarımda da yara var onlar da yaralı.

Ben dedim; vallahi biz gittik artık, torunlarım gitti zannettim. Torunlarım öndeydi aniden üzerimize geldi.

Sonra millet geldi Allah razı olsun beni arabayı kaldırıp çıkardılar."