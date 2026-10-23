İstanbul'da Çirkinler ve Casperlar suç örgütlerine operasyon: 9 gözaltı

İstanbul'da Çirkinler ve Casperlar olarak bilinen suç örgütleri tarafından gerçekleştirildiği belirlenen 7 ayrı silahlı saldırı ve kundaklama olayına yönelik soruşturmada 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 6'sının 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 24 Eylül ile 20 Ekim tarihleri arasında İstanbul'un farklı ilçelerinde meydana gelen saldırılar incelemeye alındı.

İlk olarak 24 Eylül'de Arnavutköy'deki bir iş yeri, 28 Eylül'de ise Başakşehir'deki başka bir iş yeri kurşunlandı. 7 Ekim'de Esenyurt'ta bir iş yerine yönelik silahlı saldırı girişiminde bulunuldu.

9 Ekim'de Güngören'de O.İ.T.'ye ait araç kundaklanırken, aynı gün başka bir iş yeri de silahlı saldırının hedefi oldu. Ardından 15 Ekim'de Bayrampaşa'daki bir kafe, 20 Ekim'de ise Esenyurt'taki bir iş yeri kurşunlandı.

Operasyonda 6'sı 18 yaşından küçük 9 kişi gözaltına alındı.

6'SI ÇOCUK 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Toplam 7 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüphelinin yakalanması için 23 Ekim'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 6'sı 18 yaşından küçük 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile bir miktar fişek ele geçirildi. Polis ekiplerinin firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.