İstanbul'da çocuk dilenci operasyonu

İstanbul'da sokakta dilendirilen çocuklara yönelik uygulamalar devam ediyor.

Kent genelinde dün, Mobil Huzur Ekipleri tarafından 89'u yetişkin, 8'i çocuk olmak üzere toplam 97 dilenci yakalandı.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yakalanan dilencilere 56 bin 764 TL ceza kesildiği, dilendiği belirlenen çocukların aileleri hakkında ise hukuki işlem başlatıldığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, "Toplumumuzun manevi duygularını suistimal eden dilencilik faaliyetlerine yönelik uygulamalar düzenli olarak devam edecektir." denildi.