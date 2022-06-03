İstanbul'da 'çocuk kaçırıldı' iddialarını yayanlar hakkında adli işlem yapıldı

Son günlerde özellikle sosyal medyada bir araç plakası verilerek çocuk kaçırıldığı iddiaları artmaya başladı.



Bazı basın yayın organlarında da "Başakşehir’de Urfa plakalı bir araçla ilgili ilginç iddia" başlıklarıyla yer alan haberlerin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu iddiaları yayan kişinin Esenyurt’ta bir sitede yöneticilik yapan E.S. olduğunun tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:



"Konu ile ilgili site yöneticisi E.S. ile birlikte sosyal medya paylaşımını teyit etmeksizin site girişine asarak asılsız bilginin yayılmasına sebebiyet verdiği öğrenilen site yönetiminde görevli M.K. isimli şahıslar hakkında TCK 271. maddesi olan 'Suç Uydurma' suçundan adli işlem yapılmıştır.''