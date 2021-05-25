İstanbul'da çocuk parkında silahlı ve bıçaklı kavga

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Tepeüstü Mahallesi Sevgi Parkı'nda dün saat 18:00 sıralarında iddiaya göre, Selçuk A. ve Ali E.A. arasında sözlü tartışma çıktı.

PARKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI

Tartışmanın alevlenmesiyle Selçuk A., silahını çekerek Ali E.A.'ya iki el ateş etti. Kurşunlardan birisi Ali E.A.'nın göğsüne, birisi de bacağına isabet etti.

KARŞI TARAF DA BIÇAK ÇEKTİ

O sırada bıçağını çeken Ali E.A. da, Selçuk A.'yı ayağından ve göğsünden bıçakladı. Silah seslerini duyan parktakiler çocuklarını alıp olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

''BABA GİTMEYELİM''

Tartışmayı gören bir vatandaş ise cep telefonu ile çekim yaptığı esnada silahla vurulma anını görüntüledi. Panik haliyle çocuğunu yanına alan vatandaş olay yerinden uzaklaştı. Çocuğunun ise korku içinde "Baba gitmeyelim" demesi duyuldu.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara İlk müdahelenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"BACAĞINA TAMPON YAPTIK"



Parkın yakınında esnaf olan bir kişi, "Biz burada esnafız. Birden parkta sesler duymaya başladık. Parktaki kadın, erkek, çocuklar koşarak uzaklaşmaya başladılar. Biz de o tarafa doğru gittik. Baktık ki iki arkadaş arasında kavga çıkmış. Birisi silah ile vurmuş biriside bıçak ile yaralamış. Sonradan bıçakla yaralanın yanına gittik. Yanında bir abla vardı onun baş örtüsüyle bacağına tampon yaptım. Diğerini görmedim ben. Ben diğerine, bacağından yaralı olana yardım ettim. Ambulans 10 dakika içerisinde olay yerine geldi. Yaralı son 5 dakikada bilincini kaybedecek gibi oldu ve serum bağladılar. Sağlık personeli benim cep telefonu feneriyle gözlerini kontrol etti" şeklinde konuştu.