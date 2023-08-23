İstanbul'da çöp toplama tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'da çöp dağları var" sözlerine, CHP Sözcüsü Faik Öztrak yanıt verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının önünde biriken çöp yığınından, Fatih Belediyesi'nin sorumlu olduğunu belirtti.



Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine, "İBB karşısında çöp dağlarından bahsediyor. Büyükşehir Belediyesi Fatih Belediyesi'nde. Çöpleri toplama görevi de Fatih Belediyesi'nde. Erdoğan ilçe ve İBB arasındaki görev dağılımını unutmuş." yanıtını verdi.



Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da tartışmaya katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden aldığı evraklarla açıklama yapan Turan, Saraçhane Parkı'nın bakım ve temizlik işlerinden Büyükşehir'in sorumlu olduğunu söyledi.



Turan, "İBB'nin hemen karşı tarafında oluşan bu kötü görünüşle alakalı bildiğim kadarıyla uzun zamandır burada bir grev yapılıyor. Herhalde bu grevde dolayı buradaki çöp toplamalarında bir sorun oluşmuş olabilir. En azından kamuoyundan ilgililerden özür dilenmesi gerekirken topu hiç sorumlu olmayan insanlara atmanın ahlaki olduğu kanaatinde değilim." açıklamasında bulundu.



Bu tartışma sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri parkta temizlik çalışması başlattı.

