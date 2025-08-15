İstanbul'da çorap atölyesinde yangın

Avcılar'da çorap atölyesinde çıkan ve üst katlara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Avcılar'a bağlı Yeşilkent mahallesinde bulunan 4 katlı binanın alt katındaki çorap üretim atölyesinin deposunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler atölyenin tamamını sararak üst katlara da sıçradı.

, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Atölye ve binada maddi hasar meydana geldi.

