İstanbul'da çorap atölyesinde yangın

İstanbul Avcılar'a bağlı Yeşilkent mahallesinde bulunan 4 katlı binanın alt katındaki çorap üretim atölyesinin deposunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen alevler atölyenin tamamını sararak üst katlara da sıçradı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.



Atölye ve binada maddi hasar meydana geldi.