İstanbul'da çorap atölyesinde yangın
Avcılar'da çorap atölyesinde çıkan ve üst katlara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
İstanbul Avcılar'a bağlı Yeşilkent mahallesinde bulunan 4 katlı binanın alt katındaki çorap üretim atölyesinin deposunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler atölyenin tamamını sararak üst katlara da sıçradı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Atölye ve binada maddi hasar meydana geldi.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Avcılar
- İstanbul
- Yangın