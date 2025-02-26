İstanbul’da çorbacıya 15 milyon liralık haraç kurşunu
İstanbul’un üç ilçesinde şubeleri olan bir çorbacıdan, 15 milyon lira haraç istendi. Polis olayla ilgili olarak 7 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırıyı gerçekleştirenlerin Kocaeli’den geldiklerini belirledi. Motosikletli saldırganlar, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Saldırının 250 bin lira karşılığında gerçekleştiği belirlendi. Gözaltına alınan dört şüpheli de tutuklandı.
İstanbul’un üç ilçesinde faaliyet gösteren bir çorbacıdan 15 milyon lira haraç istendi.
Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe’deki restoranlarında çorba satışı yapan kişiden her dükkanı için 5 milyon olmak üzere toplamda 15 milyon lira haraç isteyen şüpheliler, Ocak ayında üç iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi.
“TALİMATI YURT DIŞINDAN ALDIK”
Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda olaylara karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.
Şüphelilerin ifadelerinde “Talimatı yurt dışından aldık.” dedikleri öğrenildi.
Haraç çetesinden 7 şüphelinin tutuklanmasından günler sonra aynı kişiye ait Pendik’teki lokanta 29 Ocak’ta saat 02.00 sıralarında içerisinde müşteriler varken kurşunlandı.
MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARLA TUTUKLANANLAR AYNI ÇETENİN ÜYESİ
Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarını tek tek inceledi.
Motosikletle olay yerine gelen ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelilerin daha önce tutuklanan 7 şüpheliyle aynı çetenin üyesi oldukları belirlendi.
KOCAELİ’DEN GELMİŞLER
Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yüzlerce saat güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip izini sürdüğü şüphelilerin Kocaeli’den İstanbul’a geldiği, diğer çete üyeleri tarafından otogarda karşılandıkları belirlendi.
Kendilerine verilen silah ve motosikletlerle olayı gerçekleştiren şüphelilerin tekrar Kocaeli’ne döndükleri ortaya çıktı.
İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli’de tespit edilen dört adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Yapılan operasyonlarda olaya karıştığı tespit edilen dört şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin ise kısa süre önce başka bir suçtan tutuklandığı belirlendi.
250 BİN LİRAYA KURŞUNLAMIŞLAR
Yakalanan şüphelilerden üçü yaşları küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü’ne gönderilirken 20 yaşında olan diğer şüpheli İ.N. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulandı.
Polis, soruşturmasında şüphelilerin 250 bin lira karşılığında kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.
TUTUKLANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Daha önce tutuklanan 7 kişiyle birlikte haraç çetesinin 11 üyesi tutuklu olarak yargılanacak.
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