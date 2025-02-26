İstanbul’da çorbacıya 15 milyon liralık haraç kurşunu

İstanbul’un üç ilçesinde şubeleri olan bir çorbacıdan, 15 milyon lira haraç istendi. Polis olayla ilgili olarak 7 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırıyı gerçekleştirenlerin Kocaeli’den geldiklerini belirledi. Motosikletli saldırganlar, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Saldırının 250 bin lira karşılığında gerçekleştiği belirlendi. Gözaltına alınan dört şüpheli de tutuklandı.

İstanbul’da çorbacıya 15 milyon liralık haraç kurşunu

’un üç ilçesinde faaliyet gösteren bir çorbacıdan 15 milyon lira haraç istendi.

Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe’deki restoranlarında çorba satışı yapan kişiden her dükkanı için 5 milyon olmak üzere toplamda 15 milyon lira haraç isteyen şüpheliler, Ocak ayında üç iş yerine gerçekleştirdi.

“TALİMATI YURT DIŞINDAN ALDIK”

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda olaylara karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.

Şüphelilerin ifadelerinde “Talimatı yurt dışından aldık.” dedikleri öğrenildi.

Haraç çetesinden 7 şüphelinin tutuklanmasından günler sonra aynı kişiye ait Pendik’teki lokanta 29 Ocak’ta saat 02.00 sıralarında içerisinde müşteriler varken kurşunlandı.

İstanbul’da çorbacıya 15 milyon liralık haraç kurşunu - 1 Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARLA TUTUKLANANLAR AYNI ÇETENİN ÜYESİ

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Motosikletle olay yerine gelen ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelilerin daha önce tutuklanan 7 şüpheliyle aynı çetenin üyesi oldukları belirlendi.

KOCAELİ’DEN GELMİŞLER

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yüzlerce saat güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip izini sürdüğü şüphelilerin Kocaeli’den ’a geldiği, diğer çete üyeleri tarafından otogarda karşılandıkları belirlendi.

Kendilerine verilen silah ve motosikletlerle olayı gerçekleştiren şüphelilerin tekrar Kocaeli’ne döndükleri ortaya çıktı.

İstanbul’da çorbacıya 15 milyon liralık haraç kurşunu - 2 Eş zamanlı operasyonlarda dört kişi gözaltına alındı

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ve Kocaeli’de tespit edilen dört adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan operasyonlarda olaya karıştığı tespit edilen dört şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin ise kısa süre önce başka bir suçtan tutuklandığı belirlendi.

250 BİN LİRAYA KURŞUNLAMIŞLAR

Yakalanan şüphelilerden üçü yaşları küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü’ne gönderilirken 20 yaşında olan diğer şüpheli İ.N. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulandı.

Polis, soruşturmasında şüphelilerin 250 bin lira karşılığında kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce tutuklanan 7 kişiyle birlikte haraç çetesinin 11 üyesi tutuklu olarak yargılanacak.

Öne Çıkan Video

İstanbul'da karda halay çekenler kavgaya tutuştu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...