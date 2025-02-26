İstanbul’da çorbacıya 15 milyon liralık haraç kurşunu

İstanbul’un üç ilçesinde faaliyet gösteren bir çorbacıdan 15 milyon lira haraç istendi.



Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe’deki restoranlarında çorba satışı yapan kişiden her dükkanı için 5 milyon olmak üzere toplamda 15 milyon lira haraç isteyen şüpheliler, Ocak ayında üç iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi.



“TALİMATI YURT DIŞINDAN ALDIK”



Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda olaylara karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.



Şüphelilerin ifadelerinde “Talimatı yurt dışından aldık.” dedikleri öğrenildi.



Haraç çetesinden 7 şüphelinin tutuklanmasından günler sonra aynı kişiye ait Pendik’teki lokanta 29 Ocak’ta saat 02.00 sıralarında içerisinde müşteriler varken kurşunlandı.

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARLA TUTUKLANANLAR AYNI ÇETENİN ÜYESİ



Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarını tek tek inceledi.



Motosikletle olay yerine gelen ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelilerin daha önce tutuklanan 7 şüpheliyle aynı çetenin üyesi oldukları belirlendi.



KOCAELİ’DEN GELMİŞLER



Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yüzlerce saat güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip izini sürdüğü şüphelilerin Kocaeli’den İstanbul’a geldiği, diğer çete üyeleri tarafından otogarda karşılandıkları belirlendi.



Kendilerine verilen silah ve motosikletlerle olayı gerçekleştiren şüphelilerin tekrar Kocaeli’ne döndükleri ortaya çıktı.

Eş zamanlı operasyonlarda dört kişi gözaltına alındı