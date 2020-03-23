İstanbul'da corona virüs kaptığını söylerek vatandaşı dolandıran şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te virüs nedeniyle baygınlık geçirdiğini söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı.

Fatih ilçesine bağlı ekipler, dün Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde çekildiği tespit edilen ve "bakın burada vatandaş koronadan öldü" denilerek sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir görüntü üzerine harekete geçti.

Görüntüleri inceleyen emniyet ekipleri, görüntülerde yerde yatan kişinin 60 yaşlarında olduğunu belirledi.

Videoyu inceleyen ekipler görüntülerin kaydedildiği noktaya giderek yaptığı araştırmalarda yerde yatan kişinin Selahattin U. olduğunu belirledi. Selahattin U.'nun cadde üzerindeki üniversitenin önünde kendisini birden yere attıktan sonra yardım için yanına gelen kişilerden para istediği, yanına gelenlerin ise adamın corona virüsten dolayı baygınlık geçirdiğini düşünerek yardım amaçlı para verdikleri tespit edildi.

Bu bilgilerin ardından emniyet ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli Selahattin U. Küçükpazar Caddesideki bir lokantanın önünde yakalanarak gözaltına alındı.



Şüpheli Selahattin U.'nun Beyazıt Polis Merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.