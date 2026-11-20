Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; bugün İstanbul 'da etkili olan lodos etkisini yitirecek. Yapılan son değerlendirmelere göre, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Saat 16.00 itibarıyla başlaması beklenen yağmurun gece 02.00'ye kadar süreceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da başta boğaz çevresi olmak üzere il genelinde etkili olması beklenen sağanak yağmur nedeniyle su baskını, sel, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

CUMA TRAFİĞİNE DİKKAT

İstanbul'da beklenen yağmur, iş çıkış saatinde kenti etkisi altına alacak.

Haftanın son iş gününde etkisini gösterecek sağanak nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluşabilir.