İstanbul'da cuma alarmı: Harita kırmızıya döndü, boğaz çevresine dikkat
20.11.2026 13:10
İstanbul'da beklenen yağmur saat 16.00 itibarıyla başlayacak.
İstanbul'da üç gündür etkili olan lodos, bugün öğleden sonra yerini kuvvetli sağanak yağmura bırakacak. Sağanak daha çok boğaz hattında etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; bugün İstanbul'da etkili olan lodos etkisini yitirecek. Yapılan son değerlendirmelere göre, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Saat 16.00 itibarıyla başlaması beklenen yağmurun gece 02.00'ye kadar süreceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da başta boğaz çevresi olmak üzere il genelinde etkili olması beklenen sağanak yağmur nedeniyle su baskını, sel, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
CUMA TRAFİĞİNE DİKKAT
İstanbul'da beklenen yağmur, iş çıkış saatinde kenti etkisi altına alacak.
Haftanın son iş gününde etkisini gösterecek sağanak nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluşabilir.
Yağış yoğunluğunu gösteren tahmin modellerinde yağmurun boğaz hattı ve Anadolu Yakası'nda yoğunlaştığı görüldü.
SICAKLIK DÜŞMEYE BAŞLAYACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan duyuruda ise megakentte hava sıcaklığının öğle saatlerinden itibaren düşmeye başlayacağı belirtildi.
AKOM'un açıklamasında yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini artıracağı ve gece saatlerine kadar süreceği ifade edildi.
İstanbul'da beklenen sağanak daha çok boğaz çevresinde etkili olacak.
CUMARTESİ GÜNÜ DE YAĞMUR VAR
Gece yarısından sonra mola vermesi beklenen sağanak yağışın, cumartesi öğle saatlerinden itibaren yeniden başlayacağı, akşam saatlerine kadar yerel, kısa süreli ve şiddetli şekilde etkili olup gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görülebileceği bildirildi.
Açıklamada, "Bölgemizde görülecek kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir." denildi.
İstanbul'da cumartesi günü de sağanak geçişleri etkili olacak.
KOCAELİ VE SAKARYA'YA DA UYARI YAPILDI
Karadeniz üzerinden Marmara Bölgesi'ne giriş yapacak yağışlı hava Kocaeli ve Sakarya'da da etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yaşanması olası olumsuzlukların bu şehirlerde de yaşanabileceğine işaret etti.