İstanbul'da cuma mesai çıkışında trafik yoğunluğu yaşandı.
İBB trafik yoğunluğu haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80'in üzerine çıktı.
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası'na geçiş yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Avrupa Yakası'nda Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Kağıthane, Şişli ve Maslak; Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe ve Maltepe çevrelerinde yoğunluk oldu.
Ana arterlerde yolda kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğunluk ilerleyen saatlerde normale döndü.