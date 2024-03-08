İstanbul’da cuma trafiği: Yoğunluk  yüzde 87

İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB'ye göre kentteki trafik yoğunluğu saat 17.35'te yüzde 87'ye ulaştı.

Megakentin Anadolu Yakası’nda D-100 Karayolu’nda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.



TEM Otoyolu’nda ise Sancaktepe ile Ataşehir arasında yer yer yoğunluk olduğu gözleniyor.



15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDE TRAFİK DURUMU



15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu-Avrupa geçişinde trafik durma noktasına gelirken, Avrupa’ya geçiş sonrası trafik Zincirlikuyu’dan başlayıp aralıklarla Beylikdüzü’ne kadar yoğun seyrediyor.



Köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde ise trafik Haliç Köprüsü sonrasında başlıyor. Anadolu Yakası’na geçiş sonrası D-100’deki trafik saat 17.35 itibariyla açık gözüküyor.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ’NDE TRAFİK DURUMU



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu-Avrupa geçişinde trafik Ataşehir’den başlıyor. Bu yöndeki trafik, Seyrantepe’deki Rams Park Stadyumu’nda oynanacak maç nedeniyle her geçen saat artıyor. Stadyum geçildikten sonra TEM Otoyolu’nda Mahmutbey gişelere kadar rahat bir trafik var.



Köprünün Avrupa-Anadolu geçişindeki trafik ise Akşemsettin Viyadüğü’nden başlayıp aralıksız Ataşehir’e kadar sürüyor.



TAKSİM MEYDANI TRAFİĞE KAPALI



Basın Ekspres Yolu’nda da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yolun her iki yönünde de trafik durma noktasında…



Kentteki trafiğin en çok hissedildiği noktalardan diğeri ise Taksim Meydanı’na çıkan yollar.

İstanbul Valiliği’nin kararıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında meydanın trafiğe kapatılması meydana çıkan yollarda yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.