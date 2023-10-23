İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları

İstanbul Valiliğinin genelgesi kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kentin bayraklarla süslenmesi çalışmaları başladı.

Bu kapsamda Fatih'te düzenlenen süsleme etkinliğine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının arifesinde olduklarını belirtti.

Vali Gül, "Türkiye Yüzyılı'na başlamak üzereyiz. Cumhuriyet son yüzyıldaki en önemli kazanımlarımızdan birisi. Bir hafta sonra inşallah 29 Ekim'e girmiş olacağız ve ikinci yüzyıla, yani Türkiye Yüzyılı'na başlayacağız. Nasıl çocuklarımıza doğum günü kutlaması yapıyorsak, nasıl evlenen çocuklarımıza çok güzel düğünler yapıyorsak, Cumhuriyetimizin doğum gününde de şehirlerimizi süslememiz gerekiyor." diye konuştu.

Fatih Belediyesi ve öğrencilerle birlikte bayraklarla şehri süslediklerini ifade eden Gül, vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lerle birlikte İstanbul genelinde de aynı uygulamayı yapacaklarını ifade etti.