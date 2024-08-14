İstanbul'da cüzdan operasyonu: 108 bin adet ele geçirildi

Fatih’teki bir depoda piyasa değeri yaklaşık 120 milyon lirayı bulan ünlü markaların taklidi cüzdanlar ele geçirildi.  Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da cüzdan operasyonu: 108 bin adet ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik yeni bir çalışma yaptı.

Dünya çapında bilinen çeşitli markalara ait binlerce kaçak ve sahte cüzdanların bir şebeke tarafından el altından piyasaya sürülmeye hazır olduğu ve depolarda saklandığı bilgisine ulaşan polis, teknik ve fiziki takibin sonunda 10 Ağustos’ta Fatih'te 3 farklı depoya baskın düzenledi. Operasyonda, 108 bin 70 deri cüzdan ele geçirildi. Kaçakçılık polisinin yaptığı operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 120 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

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