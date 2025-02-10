İstanbul’da D-100’ü durduran kaza

Avcılar’da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi’nde D-100 Karayolu’nun Beylikdüzü yönünde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 10 Z 5125 plakalı otomobille 34 HG 1125 ve 34 VIC 02 plakalı iki kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hava yastıkları açılan otomobilde ters döndü. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılar, çevre sakinleri tarafından araçlardan çıkarıldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi burada yaptı.



Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.



İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza sırasında trafiğe kapatılan iki şerit yeniden açıldı.



Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.