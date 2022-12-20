İstanbul'da DAEŞ, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon

İstanbul'da DAEŞ, El Kaide ve HTŞ terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı zanlıların, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yakın kişiler ile irtibatlı olduklarına dair istihbarı bilgiler üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 7 ilçede tespit edilen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 yabancı uyruklunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.