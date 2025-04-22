İstanbul'da DAEŞ operasyonu

İstanbul'da DAEŞ silahlı terör örgütüyle yönelik operasyon düzenlendi. 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DAEŞ operasyonu
Arşiv

Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren ve silahlı terör örgütü ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 20 şüpheliye yönelik 22 Nisan'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, firari 6 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.

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