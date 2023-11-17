İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı

9 ilçede 15 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 10 şüpheli ile birlikte haklarında tahdit kodu bulunan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



7 şüpheli sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edilirken örgütün mescit yapılanmasında yer alan 10 şüpheli ise emniyete götürüldü.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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