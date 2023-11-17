İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da DAEŞ terör örgütü ile bağlantılı olup, kentte kurdukları illegal mescitlerde eğitim veren şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı

Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, silahlı terör örgütünün kentteki bağlantılarının tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin, örgütün çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak faaliyet yürüten yabancı uyruklu kişilere örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiği tespit edildi.

Şüphelilerin eğitimleri açtıkları illegal mescitlerde verdiği saptanırken, söz konusu eğitim yapılanmasına bu sabah operasyon düzenlendi.

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı - 1

9 ilçede 15 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 10 şüpheli ile birlikte haklarında tahdit kodu bulunan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

7 şüpheli sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edilirken örgütün mescit yapılanmasında yer alan 10 şüpheli ise emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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