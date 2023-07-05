İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 11 gözaltı
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stanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü 'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yardımcı olan kişilerle irtibatlı şüphelilerin adreslerini belirledi.

Kentte 7 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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