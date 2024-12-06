İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, çatışma bölgelerindeki silahlı örgütlerle bağlantılı olan DAEŞ üyesi şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.



Türkiye'de eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 12 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.



Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 13 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.