İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DAEŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.



MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda, 16 şüphelinin sözde "Mazlumlara Destek Platformu" isimli sosyal medya oluşumu vasıtasıyla DAEŞ silahlı terör örgütüne para transfer ettiği tespit edildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kağıthane, Sultangazi, Esenyurt, Sarıyer, Sultanbeyli, Kadıköy, Şişli, Ataşehir ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen ikametlere yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.



Aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 tabanca, 2 şarjör ve 120 mermi ele geçirildi.



Firari 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.