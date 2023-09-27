İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 12 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DAEŞ içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın, haklarında istihbari bilgi bulunan şüphelilere ilişkin gözaltı kararı vermesinin ardından, emniyet güçleri harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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