İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturmalarda, 15 şüphelinin örgütle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlendi.



Şüphelilerden 3'ünün "yabancı terörist savaşçı" olduğu, 12 şüphelinin ise sosyal medya üzerinden örgüt propagandası ve örgütü öven paylaşımlar yaptığı tespit edildi.



Savcılığın gözaltı kararının ardından polis ekipleri, eş zamanlı operasyonda 13 zanlıyı gözaltına aldı.



Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.