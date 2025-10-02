İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü 'e yönelik yürütülen soruşturmalarda, 15 şüphelinin örgütle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlendi.

Şüphelilerden 3'ünün "yabancı terörist savaşçı" olduğu, 12 şüphelinin ise sosyal medya üzerinden örgüt propagandası ve örgütü öven paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Savcılığın kararının ardından polis ekipleri, eş zamanlı operasyonda 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

