İstanbul’da DAEŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul polisi, kentte terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, örgüt adına sosyal medya hesapları açıp yöneten 2 kişinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da DAEŞ operasyonu: 13 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 10 ilçedeki 15 adrese baskınlar yapıldı.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DAEŞ yanlısı sosyal medya hesapları kuran ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö. ve Y.İ. isimli 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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