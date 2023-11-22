İstanbul’da DAEŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DAEŞ üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda, 10 ilçedeki 15 adrese baskınlar yapıldı.



Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DAEŞ yanlısı sosyal medya hesapları kuran ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö. ve Y.İ. isimli 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.