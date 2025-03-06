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İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 14 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü 'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada, çatışma bölgeleriyle ve bu bölgelerde yer alan kişilerle irtibatı oldukları değerlendirilen 20 şüpheli tespit edildi.

'de eylemler yapabilecekleri değerlendirilen şüpheliler hakkında kararı verildi.

Emniyet güçlerince İstanbul'un 9 ilçesinde 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin, 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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