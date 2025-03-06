İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada, çatışma bölgeleriyle ve bu bölgelerde yer alan kişilerle irtibatı oldukları değerlendirilen 20 şüpheli tespit edildi.



Türkiye'de eylemler yapabilecekleri değerlendirilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.



Emniyet güçlerince İstanbul'un 9 ilçesinde 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.



Ekiplerin, 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.