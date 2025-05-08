İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DAEŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Firari durumda bulunan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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