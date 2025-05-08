İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Firari durumda bulunan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...