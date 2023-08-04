İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da DAEŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen DAEŞ operasyonunda 17 şüpheli gözaltında. 

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları değerlendirilen kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 17 gözaltı - 1

Yapılan çalışmaların ardından, İstanbul'da 4 ilçede 5 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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