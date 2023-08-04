İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen DAEŞ operasyonunda 17 şüpheli gözaltında.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları değerlendirilen kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.