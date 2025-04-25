İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 17 şüpheliye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan, örgütsel fotoğraf ve dokümanlarda bulunan, Türkiye açısından tehdit oluşturan 17 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit etti.



Yabancı terörist olduğu değerlendirilen zanlılar, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Öte yandan operasyon sırasında belirlenen adreslerde oturum izni olmayan ve vize ihlali yapan 19 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.