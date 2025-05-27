İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul'da başlatılan DAEŞ operasyonunda 18 şüpheli gözaltı alındı, 5 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 18 gözaltı

Silahlı Terör Örgütüne Finans Sağlamak Suçu Soruşturmasında yapılan kapsamında ’da ikamet eden 19 şüpheliye yönelik 12 ilçede düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

5 şüphelinin firarı olduğu ve yakalama çalışmalarının devam ettiği belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek, 150.317 Dolar, 16.800 Euro, 1.913 Riyal, 40 sterlin, 2.675 Dubai Dİrhem, 14 Manat ve 158.070 Türk Lirası paraya el konuldu.

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