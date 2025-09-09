İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskınlarda 10'u yabancı uyruklu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu şüphelilerin, Ortadoğu'da çatışmaların olduğu bölgelerdeki teröristlerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Şüphelilerin sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptığı, örgütün haberleşmesinin ve propagandasının yapıldığı uygulamaları kullandıkları da tespit edildi.

Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu sürüyor. Bir şüpheli ise aranıyor.

