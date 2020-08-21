İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 21.08.2020 - 17:11 | Son Güncelleme : 21.08.2020 - 17:18

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da DAEŞ adına faaliyette bulunan ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde olan kadın örgüt üyelerini yasa dışı yollarla yurda sokmaya çalışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3’ü yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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