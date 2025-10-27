İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DAEŞ'le bağlantılı kişilerle örgütsel haberleşme için Rockhetchat isimli uygulamayı kullandıkları, sosyal medyada örgütsel propaganda yaptıkları ve çatışa bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen dokuzu yabancı terörist savaşçı 24 şüpheli tespit edildi.

Polis ekiplerince, 11 ilçede belirlenen 22 adrese düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Firari üç şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

