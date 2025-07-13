İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 3 tutuklama

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü DAEŞ ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyetler yürüten şahıslara yönelik çalışma yapıldı.



Çalışmalarda, örgütün sosyal medya hesaplarını kullanan ve örgüte ait yayın organlarından tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda, gözaltına alınan 9 şüpheliden yabancı uyruklu olan 6'sı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 3 zanlı ise tutuklandı.