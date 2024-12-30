İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 30 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, DAEŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgeleriyle bağlantı kurarak Türkiye'de eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen 46 şüpheliye İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

30 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken firari olan 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.