İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 33 gözaltı

DAEŞ silahlı terör örgütünün "AHİDDER" adlı yasa dışı yapılanması tarafından toplanan paraların örgüt kamplarına gönderilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, silahlı terör örgütünün faaliyetlerini belirlemeye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Mustafa Yakupoğlu" kod adıyla tanınan şüphelinin taban kazanma amacıyla çalışmalar yaptığı ve topladığı paraları Suriye'deki PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplara gönderdiği bilgisine ulaştı.

Bu eylemlere katılarak örgütle organik bağ kuran 35 şüpheli tespit edildi.

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespit edilen 35 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul'da 37 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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