İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da silahlı terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ve çatışma bölgelerindeki silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olan ve DAEŞ yanlısı sosyal medya hesapları kuran, örgüt propagandası yapan ve ganimet adı altında örgüte para kazandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda H.Ö.(51), Y.İ.(49), A.I.(28) ve B.K.(32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I. serbest bırakılarak sınır dışı edilirken, H.Ö. ve Y.İ. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

B.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...