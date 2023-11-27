İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ ve çatışma bölgelerindeki silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olan ve DAEŞ yanlısı sosyal medya hesapları kuran, örgüt propagandası yapan ve ganimet adı altında örgüte para kazandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda H.Ö.(51), Y.İ.(49), A.I.(28) ve B.K.(32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I. serbest bırakılarak sınır dışı edilirken, H.Ö. ve Y.İ. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

B.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.