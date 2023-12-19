İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAE<Ş silahlı terör örgütüne finansman sağlayan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda örgüte para kaynağı sağladıkları belirlenen 6 kişiye yönelik bu sabah çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

