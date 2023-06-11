İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.



Polis ekipleri tarafından, örgüt mensubu olduğu tespit edilen 7 kişinin yakalanması için 2 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.



Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



