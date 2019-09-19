İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2’si kadın 8 örgüt üyesini gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, 8 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.