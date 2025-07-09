İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1 şüphelinin eylemsel amaçlı bomba yapımı ve benzeri paylaşımların yapıldığı "ROCKHETCHAT" isimli uygulamayı kullandığı, 2 şüphelinin örgüte ilişkin paylaşılan fotoğraf veya videolarda bulunan şahıslara benzerlik gösterdiği tespit edildi.

7 şüphelinin ise yabancı terörist savaşçı olduğu belirlenirken, toplamda tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlendi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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