İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DAEŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1 şüphelinin eylemsel amaçlı bomba yapımı ve benzeri paylaşımların yapıldığı "ROCKHETCHAT" isimli uygulamayı kullandığı, 2 şüphelinin örgüte ilişkin paylaşılan fotoğraf veya videolarda bulunan şahıslara benzerlik gösterdiği tespit edildi.
7 şüphelinin ise yabancı terörist savaşçı olduğu belirlenirken, toplamda tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
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