İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda tehdit oluşturduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

11 ilçede 14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

